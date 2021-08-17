Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» впервые пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

5-8 октября в Москве впервые пройдет Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» в рамках 24 международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021.

Место проведения: МВЦ Крокус Экспо, Московская область, город Красногорск, улица Международная, дом 16, 18, 20.

Ключевые темы Форума:

Вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры

Федеральные и региональные программы стимулирования привлечения инвестиций в гостиничные объекты

Мастер-планы территорий как основа развития туризма и инструмент привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры

Роль Big data в развитии туристской инфраструктуры

Классификация объектов размещения и профессиональные стандарты, как основа повышения качества гостиничных услуг

Российская региональная кухня как неотъемлемая часть туристской инфраструктуры: проблемы, сдерживающие развитие и пути их решения

Инвестиционные проекты в объекты туристской инфраструктуры

Межрегиональное взаимодействие в развитии объектов туристской инфраструктуры

Вопросы развития объектов туристской инфраструктуры на ООПТ.

Спикеры форума — Руководители и эксперты Федеральных органов исполнительной власти (Ростуризм, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов РФ), главы субъектов РФ, региональные Министру по туризму и руководители профильных ведомств, лидеры отельного и ресторанного бизнеса, представители отраслевых ассоциаций, ведущие эксперты в сфере HoReCa, инвесторы, девелоперы.

— На сегодняшний день Форум регионов России — единственная федеральная платформа для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием первых лиц Ростуризма, глав субъектов РФ и региональных министров по туризму. Впервые за всю историю PIR Expo помимо представителей бизнес-сообщества на выставку приедут представители региональной и федеральной власти, это даст возможность участникам форума, заинтересованным в выходе на региональные рынки, напрямую вести переговоры с государственными органами, — отметила организатор Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», со-основатель и генеральный директор Информационного проекта «ПИР» Елена Меркулова.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Узнать подробную программу Форума и зарегистрироваться можно на сайте: forum.pirexpo.com