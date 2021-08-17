Следком просит арестовать подозреваемого в убийстве девушки в Свиблове

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Россия, Москва, улица Седова Карта всех событий

Бабушкинский районный суд столицы рассмотрит вопрос о мере пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве и в попытке изнасилования девушки на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сирожиддина Акрамова, подозреваемого в попытке изнасилования и обвиняемого по статье «Убийство», — заключили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 14 августа. Тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения обнаружили в сквере у Лазоревого проезда.

Установлено, что мужчина хотел изнасиловать девушку. Жертва попыталась оказать сопротивление. Испугавшись, злоумышленник убил девушку и скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

До этого тело мужчины было обнаружено в туалете одного из заведений общественного питания в столичном районе Кунцево. Об этом в субботу, 14 августа, рассказали источники в городских экстренных службах. По их словам, мертвого мужчину нашли в ресторане фастфуда по улице Ельнинской, дом 23.