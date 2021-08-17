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«Будьте готовы к малоприятным новостям»: астролог дала прогноз на 17 августа

Анна Михалюк

Общество
«Будьте готовы к малоприятным новостям»: астролог дала прогноз на 17 августа
Фото: Unsplash

Астролог Ольга Осипова рассказала, чего ждать от 17 августа. По ее прогнозу, из-за соединения Меркурия с Марсом день поделится на две части — хорошую и не очень.

— Первая его половина может ощущаться слегка некомфортно, будто бы луна натирает вам самое неподходящее место. Не беритесь за новые дела и трезво оценивайте свои возможности. Будьте готовы к малоприятным новостям и даже не исключайте внезапной рвоты. Постарайтесь держать эмоции при себе до самого обеда. А вот вторая часть дня гораздо приятнее и активнее. Луна как будто бы просыпается от стремного кошмара и начинает раздавать энергию, чтобы мы наконец попробовали пожить самостоятельно. Будьте готовы к внезапным откровениям и старайтесь ничего не принимать близко к сердцу, — пишет специалист на своей странице в Instagram.

Астролог акцентирует внимание на том, что из-за соединения двух планет произойдет активизация мыслительной деятельности, в ближайшие дни уже можно начинать реализовывать свои идеи. Вместе с этим союз Марса и Меркурия принесет желание спорить и выяснять отношения.

— Это хороший повод завести новую дружбу и постараться вложиться в работу на полную силу. В этот период каждый из нас ведет себя немного как школьный ботаник, который считает высшим достижением зубрежку учебников. Осекайтесь, когда кажется, что быть умным — это единственное важное, помните, что человек состоит еще и из других немаловажных качеств, — заявляет эксперт.

Вечером можно запланировать то, чем вы давно хотели заняться. Например, йога, скандинавская ходьба или бассейн. Астролог предлагает и другие варианты: ⠀

— Предстоящая ночь годится для зачатия «Федора Конюхова». Если вы босс, дайте сегодня небольшую премию своим лучшим подчиненным и попробуйте усесться в медитацию перед сном: вероятно, бессознательное сегодня подскажет вам, куда двинуться дальше. Помните, что «когда у тебя ничего нет, то тебе и нечего терять».

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