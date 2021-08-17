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Сын погибшего при крушении Ил-112В летчика прокомментировал гибель отца

Анастасия Волоснова

Происшествия
Сын погибшего при крушении Ил-112В летчика прокомментировал гибель отца
Фото: twitter/politicssu

Летчик Николай Хлудеев, погибший при крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке, постоянно находился на борту судна. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал его сын Роман.

Он уточнил, что у него нет подробной информации об инциденте.

— Никакой информацией не владею, поэтому не смогу ответить на вопросы по авиакатастрофе. Я буду всегда превозносить отца, — приводит ОСН слова Романа Хлудеева.

Военный транспортник разбился утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту воздушного судна находились три человека. По предварительным данным, все члены экипажа погибли в результате крушения самолета.

Также была информация о том, что за штурвалом разбившегося самолета находился летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По неподтвержденной информации, самолет мог проходить тестирование перед форумом «Армия-2021».

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