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Андрей Бочкарев: На станции «Физтех» салатовой ветки сооружают ограждающие конструкции котлована

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: На станции «Физтех» салатовой ветки сооружают ограждающие конструкции котлована
Фото: Пресс-служба МУФ

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о готовности ограждающих конструкцией котлована станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии на 25 процентов.

— На Люблинско-Дмитровской линии методом «стена в грунте» на четверть выполнены ограждающие конструкции станционного котлована «Физтех», — заявил заммэра.

По его словам, в проекте нового участка линии метро учитывались идеи и просьбы горожан.

Так, на этапе разработки проекта линии жители близ располагающихся районов неоднократно просили вести будущее строительство под землей. Именно этим способом специалисты строят участок метро в настоящее время.

На новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро появится три станции — «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», подытожил глава Стройкомплекса.

По состоянию на 6 августа строительная готовность перегонных тоннелей между будущими станциями «Лианозово» и «Физтех» строящегося в настоящее время участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена составляла около 80 процентов. По словам Бочкарева, к тому моменту оба щита уже пересекли Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Левый тоннель был готов уже на 79 процентов, в то время как готовность правого оценивалась в 77 процентов.

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