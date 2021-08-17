Полицейский случайно подстрелил коллегу из «пневмата» при обыске в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудник полиции, проводя обыск в столичной квартире, случайно выстрелил в свою коллегу из пневматического пистолета. Женщина не получила серьезных травм. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

По словам собеседника «ВМ» в дежурную часть поступило сообщение из больницы об обращении к ним сотрудницы полиции. По словам медиков, она получила легкие повреждения из-за неосторожного обращения с пневматическим пистолетом.

Позже стало известно, что в ходе обыска в одной из столичных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили пневматический пистолет. Один из сотрудников хотел разрядить его, но произвел выстрел и ранил свою коллегу.

— Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Ей назначено амбулаторное лечение, — отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится проверка.

В конце июля полицейский умер после драки с хозяином кафе в Химках. По предварительным данным между сотрудником полиции и владельцем кафе произошла ссора. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя и ударил представителя закона.

Удар был такой силы, что 38-летний полицейский упал и сильно ушибся головой. От полученных при падении травм он скончался в больнице. Отмечается, что в момент конфликта погибший не находился на службе