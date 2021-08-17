Анатолий Вассерман посадил сирень в Северном Измайлове

Фото:Алена Куренова

Эрудит принял участие в посадке кустарника на Сиреневом бульваре на востоке столицы. Первыми были высажены сорта «Красавица Москвы» и «Конго». Также к ним добавятся кусты кизильника.

— Я рад принимать участие в благоустройстве Северного Измайлова вместе с жителями этого района. Сейчас мы посадили первые 26 кустов. Но уже скоро их здесь будет больше тысячи, — сказал Вассерман.

По словам аналитика, вопрос благоустройства и озеленения Москвы крайне важен не только для отдельных районов, но и для всего города.

— Я постоянно общаюсь с жителями ВАО на тему благоустройства их дворов и улиц, собираю мнения и пожелания москвичей. Могу с уверенностью сказать, что запрос на комфортный досуг и ухоженные зеленые территории по-прежнему огромный, — подчеркнул публицист.

Ранее Анатолий Вассерман уже участвовал в подобной акции во дворе Политехнического университета. Он рассказал журналистам, что все его саженцы прижились.

В свою очередь, глава участка ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» Алексей Власенко уточнил, что натерритории сквера будет высажено 1200 саженцев.

— Мы прислушались к жителям, которые выступили с запросом дополнительно озеленить бульвар. Постепенно ценная коллекция Сиреневого сада в нашем районе будет пополнятся, — отметил сотрудник «Жилищника».