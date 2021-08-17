Академик Румянцев: Бесплатные лекарства помогут спасти жизнь детям с иммунодефицитами в Москве

Фото: из личного архива Александра Румянцева

Расширение перечня бесплатных лекарств в Москве — важнейшая мера помощи детям с иммунодефицитами, считает академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. По его мнению, этот шаг не только серьезно уменьшит инвалидизацию таких пациентов, но и поможет спасти жизнь многим детям.

— Количество детей с диагнозом «первичный иммунодефицит» постоянно растет. Не случайно, что в новом классификаторе болезней ВОЗ, который вступает в действие с 2022 года, насчитывается 420 форм иммунодефицитов. Часть детей с таким диагнозом, не имевшие осложнений, не считались инвалидами и не могли рассчитывать на бесплатные лекарства. Расширение перечня коренным образом изменит эту ситуацию, — заявил Александр Румянцев.

По словам академика РАН, иммуноглобулины, которые будут получать дети с иммунодефицитом по бесплатным рецептам, жизненно необходимы для таких пациентов. Эти препараты являются дорогостоящими, и для семей, в которых растут такие дети, их бесплатное получение в соответствии с решением органов власти в амбулаторных условиях, за пределами стационаров, позволит существенно снизить затраты на лекарства.

Александр Румянцев также приветствовал включение в список больных ревматизмом, ревматоидном артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева. Теперь не только имеющие инвалидность, а все пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении ревматологов, смогут получать эти лекарства бесплатно, подчеркнул Румянцев.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому расширены категории получателей и перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно. Теперь на эти лекарства могут рассчитывать и граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева. В соответствии с внесенными изменениями они будут бесплатно получать иммунодепрессанты.

Пациентам с глаукомой и катарактой бесплатно выпишут препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.

В случае диагностики первичного иммунодефицита (наследственного заболевания, приводящего к нарушению в работе иммунной системы) несовершеннолетних детей бесплатно обеспечат иммуноглобулинами. До сих пор этот препарат получали бесплатно только больные с инвалидностью.