Минюст внес бельгийское НПО в перечень нежелательных в России

Фото: minjust.gov.ru

Минюст внес бельгийскую неправительственную организацию (НПО) International Partnership for Human Rights* в перечень НПО, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Это следует из реестра ведомства во вторник, 17 августа.

Генпрокуратура 12 августа признала данную организацию нежелательной, так как ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Организация стала 42-й в перечне Минюста, отмечается на сайте ведомства.

23 июня Минюст также официально включил американскую неправительственную организацию «Проект медиа»* в список нежелательных. До этого Генпрокуратура признала нежелательной работу в России организации «Проект медиа»*.

В свою очередь Минюст официально внес издание в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.