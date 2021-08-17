Более десяти украинских военных остались на бывшей базе США в Кабуле

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Двенадцать военнослужащих Украины остались на территории бывшей военной базы США в Кабуле. Об этом сообщает украинский телеканал 24.

По словам сестры одного из военных, который служит в Кабуле два года по контракту, после ухода американцев там осталось около 40 украинцев, грузин, румын и болгар. На базу приходили талибы*, они забрали все оружие и предупредили, что может быть «и по-другому», отмечается на сайте телеканала.

При этом один из украинцев, который до сих пор находится на базе, сообщил изданию «Обозреватель», что на объекте остались около 400 человек. По его словам, они не сдали оружие, вместе с ними также находятся британцы и индийцы. «Талибан»* не проявил к ним агрессии, но выставил свою охрану около базы и постоянно требует сдать оружие, подчеркнул военный.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.