Путин выразил соболезнования близким погибших летчиков Ил-112В в Подмосковье

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким летчиков, которые погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-112В около подмосковной Кубинки. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 17 августа.

— Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами... Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков, — приводит слова президента сайт Кремля.

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. В настоящее время на месте крушения ведется расследование под руководством первого заместителя ЗМСУТ СК России Александра Перепелицына.

Так, следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».