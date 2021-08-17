Муж чуть не зарезал свою жену-пенсионерку в квартире в центре Москвы

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Пожилая жительница столицы попала в отделение реанимации с ножевым ранением в область шеи. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 16 августа в квартире на Новослободской улице. По предварительной информации, увечья 63-летней женщине нанес ее собственный муж.

Из квартиры женщина была госпитализирована в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали у нее травматический шок, ранение переднебоковой поверхности шеи и закрытую черепно-мозговую травму.

— На данный момент ввиду тяжелого состояния женщина не подлежит опросу, — сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Вопиющий случай нападения на члена собственной семьи произошел вечером 16 августа в Новой Москве. 51-летний мужчина вернулся домой после работы и обнаружил, что его малолетний сын (мальчику около шести месяцев) лежит на полу, а жена сильно пьяна.

Вскоре после этого между супругами завязалась ссора, в ходе которой мужчина вышел из себя, схватился за обломок деревянного карниза и избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.