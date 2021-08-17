Суд арестовал кассира столичного банка, похитившего 12 миллионов рублей
Московский суд арестовал мужчину, который похитил 12 миллионов рублей из банка, где он работал кассиром. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Суд избрал в отношении 26-летнего кассира одного из столичных банков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Присвоение чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказала представитель ведомства.
В воскресенье, 15 августа, сотрудники одного из столичных банков обнаружили недостачу двух сейф-пакетов с деньгами. Сотрудники службы безопасности банка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги похитил кассир. После кражи он покинул банк и скрылся в неизвестном направлении.
Об инциденте сообщили в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в столичном аэропорту Внуково.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере».