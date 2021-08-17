Суд арестовал кассира столичного банка, похитившего 12 миллионов рублей

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Московский суд арестовал мужчину, который похитил 12 миллионов рублей из банка, где он работал кассиром. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд избрал в отношении 26-летнего кассира одного из столичных банков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Присвоение чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказала представитель ведомства.

В воскресенье, 15 августа, сотрудники одного из столичных банков обнаружили недостачу двух сейф-пакетов с деньгами. Сотрудники службы безопасности банка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги похитил кассир. После кражи он покинул банк и скрылся в неизвестном направлении.

Об инциденте сообщили в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в столичном аэропорту Внуково.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере».