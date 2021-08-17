Диетолог назвала действенный метод борьбы с тромбозом при COVID-19

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Специалисты заявили, что гранатовый сок, липовый чай и какао могут снизить риск образования тромбозов во время коронавирусной инфекции. Эту информацию оценила диетолог Наталья Нефедова во вторник, 17 августа.

Отмечается, что тромбоз является одним из самых серьезных и опасных последствий коронавируса, так как может закупорить жизненно важные артерии в организме человека. Предотвратить появления тромбозов, по мнению экспертов, могут определенные продукты питания.

Однако Наталья Нефедова подчеркнула, что существуют гораздо более действенные методы борьбы с недугом. Например, специальные лекарства.

— Нужно решать проблему медикаментозно. Например, гепарином. Это очень сильный препарат, который должны назначать врачи, — заявила диетолог.

При этом гепарин — это антикоагулянт прямого действия. Он способствует медленной свертываемости крови, из-за чего используется для профилактики тромбоэмболических заболеваний, сообщают «Народные новости».

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