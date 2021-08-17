Здание под склад на востоке Москвы выставили на торги

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Верхняя Первомайская улица, 71Ас2 Карта всех событий

Здание в Восточном административном округе Москвы предлагается арендовать по результатам имущественных торгов. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Лот площадью 62,7 квадратного метра находится по адресу улица Верхняя Первомайская, дом 71А, строение 2. Начальная арендная ставка — 189 тысяч рублей.

Как отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, объект находится в нескольких минутах от станции метро «Первомайская», между двумя бульварами, медицинскими и образовательными учреждениями. У здания имеется удобный подъезд. Вблизи расположен автосервис, поэтому, с учетом назначения, сюда хорошо впишется склад автомобильных запчастей.

Заявки на участие принимаются до 17 сентября. Торги состоятся 28 сентября. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте Центра управления городским имуществом.

С начала 2021 года Москва реализовала на торгах по продаже и аренде 61 земельный участок общей площадью 22,3 гектара, что сопоставимо с показателями 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, 50 участков город сдал в аренду, а 11 участков отдал на продажу.