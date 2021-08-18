Исследование показало, как компаниям удержать сотрудников

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Работодателям требуется вновь подтвердить свою ценность для работников в условиях, сложившихся на рынке труда после пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли авторы исследования «Инвестиции в персонал» компании The Boston Consulting Group.

В ходе опроса, который проводился среди 10 541 работника умственного труда в США, Австралии, Германии, Японии, Франции и Великобритании, 56 процентов работников умственного труда признались, что думают о поиске новой работы в 2022 году, а 20 процентов респондентов уже активно ищут новое место.

Авторы исследования объясняют это тем, что после непростого года многие задумываются, подходит ли им текущая работа, ждут большего признания своих заслуг, гибких условий труда. Наряду с этим участники исследования активнее рассматривают работодателей, чьи ценности по ключевым вопросам, включая многообразие мира и заботу об окружающей среде, схожи с их представлениями.

Чтобы снять сложности на рынке труда, аналитики предлагают работодателям совершенствовать свои предложения, прежде всего для удовлетворения нужд уже нанятых работников.

Также рекомендуется искать инновационные подходы к гибким моделям работы, активно внедрять цифровые инструменты, позволяющие оставаться на связи, по-новому смотреть на принципы многообразия, равенства и инклюзии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Примерно каждый второй россиянин (49 процентов) из числа принявших участие в опросе сервиса «Зарплата.ру» собирается продолжать работу во время своего отпуска. Как рассказали 49 процентов респондентов, они намерены оперативно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и планерках. 41 процент опрошенных надеются забыть о работе во время отдыха, десять процентов не знают, удастся ли им это сделать.