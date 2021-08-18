Юрист объяснила, можно ли оставить себе найденный кошелек

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Гражданин, который нашел чужой кошелек, обязан предпринять меры по уведомлению об этом законного владельца, в противном случае может наступить ответственность вплоть до уголовной, рассказала юрист Наталья Левушкина.

Эксперт пояснила, что ответственность напрямую зависит от стоимости найденного. Если она не превышает тысячу рублей, присвоение чужого кошелька квалифицируется по части 1 статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание предусматривает штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества (но не менее тысячи рублей), либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более тысячи рублей, но не более 2,5 тысячи рублей грозит штрафом до пятикратной стоимости похищенного имущества (но не менее трех тысяч рублей), либо арестом на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательными работами до ста двадцати часов.

Если присвоен кошелек с более значительной суммой, действие квалифицируются по статье 158 Уголовного кодекса РФ как кража. Наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы, предупредила Левушкина.

Юрист также предостерегла от использования чужой найденной банковской карты — за это тоже предусмотрена ответственность, сообщает «АиФ».

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