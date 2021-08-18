В ГИБДД опровергли сообщения о камерах для контроля опасного вождения

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Госавтоинспекция РФ не располагает сведениями об испытаниях технических средств для контроля опасного вождения на дорогах. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в российским Министерстве внутренних дел.

Комментируя сообщения о том, что ведется разработка новых дорожных камер, которые якобы смогут «ловить» водителей на несоблюдении дистанции и опасном вождении, в ведомстве напомнили, что согласно российскому законодательству за опасное вождение не предусмотрена административная ответственность.

В МВД также указали, что в ГИБДД нет данных по разработке дополнительного программного обеспечения, а также срокам проведения тестовых испытаний специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, предназначенных для выявления указанных в обращении нарушений ПДД, сообщает РИА Новости.

Современные комплексы фотовидеофиксации в плохую погоду могут снимать нарушения автовладельца на дороге на расстоянии в 50 метров, при обычной видимости — до 300 метров, рассказал «ВМ» аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин. По его словам, разные модели используемых на российских дорогах камер обладают разной дальностью действия. Есть комплексы, фиксирующие нарушителя на расстоянии не более 100–150 метров. А самые мощные способны идентифицировать нарушителя скорости на расстоянии в 300 метров.