Глава СПЧ прокомментировал возможное введение четырехдневной рабочей недели в РФ

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В случае введения в России четырехдневной рабочей недели необходимо учитывать тенденции в оплате труда и отношение к работе у жителей страны. Об этом рассказал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, в России слишком много говорят о выходных и праздниках, что является не лучшей тенденцией.

— У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека. Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать. Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону, — подчеркнул Фадеев.

Он добавил, что более половины россиян зарабатывают меньше 27–28 тысяч рублей, кто-то — по 15–20 тысяч рублей в месяц, а дополнительный выходной может повлиять на заработок.

Фадеев также уточнил, что на передовых хозяйствах сотрудники зарабатывают больше. По его мнению, такие работники, получающие по 100–200 тысяч рублей, не думают о сокращении рабочей недели, пишет газета «Известия».

18 июля сообщалось, что треть россиян не готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. В исследовании участвовали 1,6 тысячи человек из 328 населенных пунктов разных округов и около тысячи работодателей.

44 процента опрошенных хотели бы работать четыре дня в неделю. Против этого выступают 34 процента респондентов, их основной довод — вероятное падение доходов.

Позднее в Госдуме оценили призыв увеличить рабочую неделю в России. По мнению председателя комитета нижней палаты по социальной политике и труду Ярослава Нилова, реализовывать подобную инициативу категорически нельзя.