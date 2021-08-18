Число МРТ-исследований увеличилось в Больнице имени М. П. Кончаловского на 80 процентов

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Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского в Зеленограде стала первым в Москве стационаром, в котором начал работать уникальный по своим возможностям магнитно-резонансный томограф (МРТ). С его помощью москвичей уже обследовали около 2,2 тысячи раз.

Новое оборудование позволяет проводить исследования на новом качественном уровне. Аппарат может работать с повышенной скоростью и обследовать пациентов без перерывов на ремонт.

За первые шесть месяцев текущего года с помощью томографа обследование прошли более 1,5 тысячи горожан. Этот показатель на 80 процентов превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Новый аппарат к настоящему моменту уже помог выполнить более тысячи исследований суставов, почти 500 исследований мозга и более 250 — позвоночника.

В комплекте с новой техникой также идет расширенный кардиопакет, с помощью которого в больнице значительно повысилась эффективность МРТ-исследований сердца. С помощью него уже было выполнено 32 уникальные диагностики, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве модернизировали 23 городские поликлиники в рамках программы капитального ремонта. На территориях рядом с медицинскими учреждениями разбили более шести гектаров газона и высадили свыше трех тысяч деревьев. Также на пространствах вокруг медучреждений обновили системы уличного освещения и установили новые скамейки.