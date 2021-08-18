Власти Украины назвали бессмысленным построение демократии в стране

Фото: president.gov.ua

После провала США в Афганистане бессмысленно бороться на территории Украины за построение «нового, демократического государства». Об этом в среду, 18 августа, рассказал советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане стала результатом краха доктрины либеральной демократии. По его словам, сама демократия «победила» и «остановила историю» в 1991 году.

— Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада, — написал Арестович.

Он добавил, что теперь американская сторона будет пожинать плоды неправильных представлений о реальности. В таких условиях имеет смысл только построение «новой цивилизации», но не «нового, демократического государства» на территории Украины, передает слова Арестовича RT.

15 августа США заморозили на миллиарды долларов резервы правительства Афганистана, находящиеся в американских банках. Решение было принято министром финансов США Джанет Йеллен, сотрудниками управления по контролю за иностранными активами, а также представителями Госдепа.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.