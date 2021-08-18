Два самолета Ил-112В присоединятся к летным испытаниям в 2022 году

Фото: Минобороны РФ

После выяснения причин крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, еще два воздушных судна присоединятся к летным испытаниям в следующем году. Об этом в среду, 18 августа, рассказал ТАСС источник в авиаотрасли.

В продолжении испытаний примут участие самолеты с номерами 103 и 104.

— После установления причин катастрофы Ил-112В в Подмосковье летные испытания планируется продолжить. Предполагается подключение в 2022 году двух бортов — № 103 и № 104, — пояснил источник агентства.

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. В настоящее время на месте крушения ведется расследование под руководством первого заместителя ЗМСУТ СК России Александра Перепелицына.

Так, следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».