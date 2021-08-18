Пилот-инструктор рассказал, почему будет голосовать в сентябре онлайн

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Электронное голосование является удобной формой для участия в выборах в такой сфере, как авиация. Об этом в среду, 18 августа, рассказал пилот-инструктор АО «Русские вертолетные системы» Иван Нерусин.

По его словам, электронный способ голосования удобен, когда пилоты ездят в командировки.

— В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно, — поделился пилот.

Он напомнил, что присоединиться к электронному голосованию можно после регистрации на портале mos.ru. Всего для участия в онлайн-голосовании в сентябре направили заявки более 750 тысяч жителей Москвы, передает «Москва 24».

До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.

Первые три номера по результатам жеребьевки получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР. Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия».

С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

5 августа председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до их старта, а страну обвиняют во всем плохом, что происходит в мире.

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. Жители Москвы со 2 августа могут зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование.