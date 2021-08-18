Участники фестиваля «Спасская башня» выступят в парках Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Военные оркестры — участники фестиваля «Спасская башня» — 21 августа приглашают горожан в парки Москвы.

В парке «Фили» на площадке летнего кинотеатра выступит оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

На площадке летнего кинотеатра в парке «Музеон» состоится концерт Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота Российской Федерации им. Н. А. Римского-Корсакова.

Основой репертуара оркестра служит русская и мировая музыкальная классика, сочинения современных композиторов, а также фонд русских и советских песен о море и Военно-морском флоте России.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте фестиваля «Спасская башня».

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. Организаторы, зрители, представители средств массовой информации и иные лица, находясь на Красной площади, будут обязаны строго соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, действующие на момент проведения фестиваля.