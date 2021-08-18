Астролог назвала знаки зодиака женщин, которые готовы терпеть нахлебников

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Некоторые женщины из-за своего характера притягивают мужчин-нахлебников, которые садятся на шею чувствительным возлюбленным. Астрологи перечислили четыре знака зодиака женщин, которые могут столкнуться с подобным отношением к себе.

Женщины-Тельцы хотят обеспечить своим возлюбленным комфортные условия жизни. Они могут быть бездельниками, которые лежат весь день на диване. Но Тельцы до последнего будут рядом с альфонсом.

Терпеливые и сострадательные женщины-Раки готовы отдавать все свое время и сбережения возлюбленному. Такое поведение может продолжаться в течение многих лет из-за чувствительности Раков.

Женщины-Козероги готовы долго ждать, когда партнер изменится и принесет счастье в их жизнь. Мужчины привыкают чувствовать опору в таких женщинах. При этом Козероги тяжело переносят расставание, поэтому не хотят прощаться с севшими на шею партнерами.

Женщины-Рыбы готовы тратить на возлюбленных свои последние деньги, а для себя экономить на базовых вещах. Они могут долго ругать партнеров за пропитые деньги, но потом по привычке Рыбы сами дадут средства на алкоголь, пишет Пятый канал.

До этого астрологи объяснили, в каком возрасте женятся представители разных знаков зодиака. Также 16 августа астрологи рассказали, с представителями каких знаков зодиака следует быть более осторожными.

При этом астролог Ирина Чукреева объяснила, кто виноват в проблемах семьи Джигана.