Личный пример и поддержка: психолог дала четыре совета родителям первоклассников

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Чтобы помочь ребенку справиться с тревогой перед поступлением в первый класс, родители должны следовать четырем правилам. Об этом в среду, 18 августа, рассказала клинический психолог, специалист по психосоматике Екатерина Тохтарова.

Для начала необходимо психологически подготовить ребенка и показать ему пример. Если родители сами не будут бояться сложностей и начинаний, станут с легкостью идти во что-то новое, то ребенок будет копировать подобное положительное поведение. Так он получит навык адаптации к любым условиям.

Также необходимо говорить детям слова поддержки перед поступлением. Родители должны показать, что примут ребенка в любой ситуации, что бы с ним ни произошло в школе. Это позволит избежать скопления переживаний и агрессии внутри ребенка.

Далее нужно снимать напряжение внутри семьи. Родители должны постепенно пробуждать интерес ребенка к обучению и интересовать его образовательными программами.

При этом психолог рекомендует заранее предупредить своих детей о сложностях, с которыми им придется столкнуться в школе. Необходимо рассказать о правильном взаимодействии с одноклассниками и дисциплине, пишет «Радио 1».

До этого юрист в беседе с «ВМ» объяснил, можно ли назвать дочь Психосоматикой. По его мнению, российские органы ЗАГС при регистрации имен новорожденных детей должны руководствоваться нормами морали, традициями субъекта Федерации и общими гуманистическими принципами.

Также специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина в разговоре с «ВМ» рассказала, что можно предпринять для избавления от «балласта детства», который мешает во взрослой жизни.