Самолет Ил-112В упал в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования

Фото: Минобороны РФ

Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Московской области из-за несработавшей системы флюгирования винта. Об этом в среду, 18 августа, сообщили ТАСС в силовых структурах.

— После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор, — говорится в сообщении.

Уточняется, если бы система работала без перебоев, самолет смог бы совершить посадку за счет отключения горящего двигателя.

Источник агентства подытожил, что с момента возгорания двигателя до крушения борта на землю прошло 42 секунду. Так, воздушное судно горело в воздухе на протяжении 30 секунд.

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. В настоящее время на месте крушения ведется расследование под руководством первого заместителя ЗМСУТ СК России Александра Перепелицына.

Так, следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».