Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Москвы призвали рестораны закрыть летние веранды из-за грозы в столице

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Власти Москвы призвали рестораны закрыть летние веранды из-за грозы в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за грозы, ливня и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

В ведомстве уточнили, что сильные дожди ожидаются в Москве 18 августа после 16:00. Власти города попросили все предприятия общественного питания закрыть к этому времени летние веранды.

Кроме того, рестораторов призвали для безопасности укрепить все конструкции и закрыть зонты возле своих заведений, пишет ТАСС.

Из-за сильного ветра при грозе Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности с 21:00 среды до 21:00 четверга, 19 августа. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. В Московской области период предупреждения будет действовать с 15:00 среды до 9:00 четверга.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в Москве будут кратковременными, однако заметными — «не просто смочит землю дождик». Самой большой интенсивности осадки достигнут 18 и 19 августа. В пятницу, 20 августа, дожди станут ослабевать.

Читайте также:
погодалетняя верандаветер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Все мнения
О проекте