«Уроки судьбы»: астролог объяснила, почему опасно жениться 21 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Число красивой даты 21.08.21 — семерка. Ей соответствует планета Кету — она бесполая и несет энергию беспокойства и суеты. Поэтому семья, созданная в эту дату, будет подвижной и непредсказуемой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала астролог Елена Данилова.

— Мнение со стороны будет иметь большое значение для пары, поженившейся 21.08.21. Поэтому партнерам необходимо научиться прислушиваться к себе и не обращать внимания на общественные домыслы и пересуды. Будет возможность путешествовать, но для того чтобы сохранить отношения, необходимо проявить мудрость, уметь идти на уступки, больше заботиться друг о друге, любой спор заканчивать миром. Благодаря духовным практикам и учениям появится возможность выйти на новый уровень отношений, так как это очень неоднозначное число, оно несет непростую энергию, — сказала астролог.

По словам Даниловой, стоит также учитывать, что красивая дата выпадает на субботу. А этот день не самый подходящий для проведения торжеств. Ее покровителем является Сатурн — планета кармы, несущая препятствия и задержки, пояснила собеседница «ВМ». По мнению астролога, через различные неприятности Сатурн учит легкому отношению к жизни, но многие молодожены не готовы к трудностям, работать над собой и над отношениями, поэтому велика вероятность разладов.

— В этот день благоприятны духовные практики, проведение времени на природе, поклонение и забота о старших родственниках, а также благотворительность. Для того чтобы нейтрализовать негативную энергию дня, можно сделать доброе дело. Например, покормить животных и птиц, помочь бабушкам и дедушкам в каких-либо делах, таким образом получив их благословение, — заключила Данилова.

Ранее в пресс-службе ЗАГСов сообщали, что в этом году 21 августа ожидается свадебный бум. В эту дату зарегистрировать брак решили больше тысячи молодоженов столицы. Причем, помимо традиционных мест бракосочетаний, москвичи выбрали 17 необычных локаций. Например, две пары планируют пожениться на станции метро «Маяковская» в ночь с 21 на 22 августа.