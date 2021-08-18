Андрей Бочкарев: В Москве утвердили методические рекомендации для развития набережных

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Власти столицы утвердили методические рекомендации для развития прибрежных территорий и набережных в Москве. Об этом в среду, 18 августа, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в методичке уточняется использование при работах современных технологий и оборудования.

— Применение этих рекомендаций позволит сократить сроки и стоимость инженерно-гидрографических работ за счет перехода на новый технологический уровень их выполнения, а также в целом повысить эффективность и безопасность строительства и эксплуатации сооружений на данных территориях, — пояснил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что документ будут использовать все профильные организации строительного комплекса города. В разработке методички участвовали специалисты Института водных проблем РАН, Ассоциации «Гидропроект», АО «Аэрогеодезия», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова».

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что документ учитывает процесс цифровизации в строительной отрасли Москвы.

— Строительство набережных — важная часть работы по созданию комфортной городской среды, задачу по формированию которой ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин, — рассказал Левкин.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что Ледовый дворец для школы «Самбо-70» появится в районе Ясенево на юго-западе Москвы. В разработке технологического задания и концепции объекта принимала участие мастер спорта СССР, тренер высшей категории, заслуженный тренер России Этери Георгиевна Тутберидзе.

Бочкарев также рассказал о вводе Ледового дворца в Ново-Переделкине в эксплуатацию. По его словам, общая площадь крытого катка составляет 13 тысяч квадратных метров. Внутри помещения также есть четыре ледовые арены и административная, техническая и коммерческая зоны.