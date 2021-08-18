Угрожал взорвать: стали известны подробности инцидента в московском психдиспансере

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Пациент с тяжелым психическим заболеванием, пригрозивший устроить взрыв в больнице после того, как ему назначили укол, давно приобретает пиротехническую продукцию для снятия стресса. При этом такие изделия в последнее время он начал самостоятельно видоизменять. Полиция уже провела обыск в его жилище и изъяла часть самоделок на экспертизу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, молодой человек долгое время интересуется пиротехническими изделиями, приобретает их для того, чтобы снимать стресс. Однако из-за снижения дозы лекарственных препаратов, выписанных врачом, а также напряженных семейных отношений в последнее время парень стал более тревожным. Кроме того, он начал покупать все больше пиротехники и самостоятельно переделывать такие изделия, а также гранаты для страйкбола: менял их содержимое на камни. По этой причине мать решила отвести сына на прием в психоневрологический диспансер.

— Молодой человек понимал, что на приеме зайдет разговор о гранатах. Поэтому принес свои самоделки, чтобы показать врачу, что они не опасные, — сказал собеседник «ВМ».

Также источник отметил, что молодой человек отказался от укола, назначенного врачом, потому что при его заболевании после снижения дозы лекарственного препарата пациенты ощущают прилив сил. После укола начинается угнетение нервной системы, «парень это понимал и не хотел такого состояния».

Источник подчеркнул, что в дом молодого человека уже приходили «20 полицейских и собака». Правоохранители проверили помещение, просветили все изделия парня специальным прибором, а также забрали часть самоделок на экспертизу.

— Посмеялись, что это детские петарды в основном. Дело на данный момент не возбудили, — добавил собеседник «ВМ».

Как писала «ВМ», инцидент произошел во вторник вечером, 17 августа, в психоневрологическом диспансере на Смоленской площади. На прием к врачу в медучреждение пришел 18-летний пациент. Во время беседы с молодым человеком врачу удалось выяснить, что его собеседник увлекается конструированием петард и гранат по чертежам из интернета. Также пациент изучает химию и ведет дневник, в котором пишет о различных взрывоопасных веществах.

Выслушав пациента и его мать, которая сопровождала молодого человека, врач назначил пациенту лечение в виде уколов и попросил своих посетителей проследовать в процедурный кабинет. Возле него молодой человек заявил своей матери, что если ему будут делать уколы, то все, что есть у него в рюкзаке, взорвется. После этих заявлений юноша и его мама покинули диспансер и отправились домой.