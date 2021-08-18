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Дмитрий Саблин: Памятник защитникам Москвы — общее дело

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: Памятник защитникам Москвы — общее дело
Дмитрий Саблин / Фото: Семен Василевич

Установку памятника в ландшафтном заказнике и благоустройство территорий около Ленинского проспекта обсудил с жителями Тропарево-Никулино во время рабочей поездки в район депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

Парламентарий провел встречу с жителями в ландшафтном заказнике «Лес на реке Самородинке», где планируется установить артиллерийское орудие времен войны.

— Памятник будет стоять на том месте, где исторически проходила линия обороны столицы. Это предложение уже поддержали более двух тысяч жителей района, — сказал Дмитрий Саблин, уточнив, что сейчас специалисты готовят пушку к установке. Будет благоустроена и площадка около памятника.

Кроме того, вместе с жителями Дмитрий Саблин провел общественную инспекцию работ по благоустройству Ленинского проспекта. По его информации, в целом реализация соответствует наказам и графику.

— Договорились, что все предложения и замечания, которые поступают от жителей, буду направлять в управу для оперативного рассмотрения. Обязательно проконтролирую каждое поручение, — отметил депутат.

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