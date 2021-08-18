Детско-взрослая поликлиника появится в районе Свиблово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Уржумская улица, 4с1 Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену будет построена в районе Свиблово. Она будет располагаться на Уржумской улице, владение 4/1. В эксплуатацию учреждение планируется ввести в 2022 году.

— В настоящее время идет бетонирование фундаментной плиты. К середине месяца работы будут завершены в полном объеме, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь здания составит 11 507 квадратных метров. На цокольном этаже поликлиники разместят гардеробные, вспомогательные помещения, кладовые, медицинский архив.

На первом этаже будут вестибюльная группа помещений, зона приема анализов, зона выдачи справок и направлений, зона дежурного врача, аптека и кабинет выдачи.

На втором этаже планируется разместить терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, картохранилище, кабинет здорового ребенка, зону вакцинопрофилактики, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

На третьем этаже будут находиться зона врачей-специалистов, зона лучевой диагностики, зона функциональной диагностики, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Зону реабилитации, зону диагностической лаборатории, зону администрации и конференц-залы можно будет найти на четвертом этаже здания.

Детско-взрослая поликлиника строится в соответствии с новым образцом оснащения поликлиник «Московский стандарт +».

Основными особенностями этого стандарта являются отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, импортное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, в рамках проекта также будет производиться благоустройство окружающей территории, включающее в себя установку велопарковок и современной детской площадки, работы по озеленению (высадка газона, кустарников и деревьев).