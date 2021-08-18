«Плохая память и боль в мышцах»: врач дал советы по устранению последствий коронавируса

Фото: Комплекс социального развития Москвы

Доктор Сергей Агапкин рассказал, какие последствия могут возникнуть у тех, кто переболел COVID-19.

— Повышенное давление, потеря обоняния, слабость, боли в мышцах, плохая память — это неполный список симптомов, которые отмечают у себя пациенты, переболевшие коронавирусом. Длительное состояние, при котором пациент отмечает туман в голове, он не может сосредоточиться, у него ухудшается память, говорит о том, что поражается нервная система. Альтернативные теории объясняют эти симптомы поражением мельчайших кровеносных сосудов. Уже доказано, что коронавирус поражает стенки сосудов, вызывая тромбозы, что приводит к ухудшению кровоснабжения, — объясняет врач.

Георгий Викулов, клинический вирусолог, рассказал, что коронавирус может повлиять на общее самочувствие пациента.

— Коронавирус обладает воздействием на различные мишени: это клетки нервной системы, клетки иммунной системы, мышц, опорно-двигательного аппарата, сердечную мышцу. Он проникает в мозг. И вообще COVID-19 может провоцировать развитие синдрома хронической усталости, — говорит врач. — В начале заболевания все пациенты отмечают симптомы гриппоподобного состояния, когда очень сильная ломота в мышцах. Снижение когнитивных возможностей после коронавируса в три раза выше, чем после инсульта. Коронавирус может вызывать даже бронхообструкцию и одышку.

Также врачи рассказали о восстановлении организма после перенесенного коронавируса.

— Для восстановления обоняния американские врачи придумали свой метод: пациенту дают специальные пробники с запахами — сначала более яркие, затем более слабые. Это такая тренировка обоняния. Нужно нюхать эфирные масла. Также нужно сделать специальные дыхательные упражнения: резкие выдохи носом, — советует специалист в эфире передачи «О самом главном».

Людям с плохой памятью также нужно тренировать ее различными упражнениями: решать кроссворды, головоломки, складывать пазлы. Дыхательная реабилитация нужна тем, у кого есть одышка, главное при выполнении упражнений — сопротивление на вдохе и выдохе. Задача — как можно дольше растягивать вдох и выдох. Таким образом происходит разработка легких после болезни.

Врачи подчеркивают, что до перехода к реабилитации нужно сначала убедиться, что человек полностью выздоровел — специалист должен провести контроль излеченности.

Ранее доктор Ковальков рассказал о двух продуктах, которые помогают в борьбе с коронавирусом.