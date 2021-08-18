Крио-шоу на детском дне рождения обернулось серьезной травмой ребенка
Ребенок получил серьезное повреждение во время празднования детского дня рождения в Новой Москве. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.
По словам собеседника «ВМ», детская вечеринка проходила в клубе в поселении Марушкинском. Для развлечения детей пригласили аниматора, который должен был устроить крио-шоу (программа, в ходе которой проводятся познавательные эксперименты по физике и химии с применением жидкого азота — прим. «ВМ»).
На празднике также присутствовали родители, их насторожила перспектива химических экспериментов. Они попросили аниматора и администрацию клуба следить за безопасностью мероприятия.
Худшие опасения родителей подтвердились. В какой-то момент восьмилетний мальчик поскользнулся и упал в таз с кипящей водой. Ребенок получил сильный ожог руки. Вскоре его доставили в больницу.
После инцидента администрация клуба высказала желание оплатить лечение ребенка, но, узнав о требуемой на это сумме, забрала свои слова обратно. Родители пострадавшего мальчика обратились в правоохранительные органы. Теперь недобросовестным организаторам детских праздников грозит уголовное дело, сообщает «МК».
Еще один случай с пострадавшим ребенком произошел 9 августа в помещении скалодрома на Рязанском проспекте. Девятилетний мальчик упал с высоты, после чего был доставлен в больницу. Прокуратура взяла данный эпизод на контроль.