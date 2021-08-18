«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Бангкок до конца октября  

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Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы из Москвы в столицу Таиланда Бангкок и из Бангкока в Москву до конца октября. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в Генеральном консульстве РФ на острове Пхукет.

— Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа предварительно до конца октября, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

С 24 августа не будет прямого авиасообщения между российской и таиландской столицами. Воспользоваться можно будет рейсами авиакомпаний Qatar Airlines, Emirates, и KLM. Они выполняют рейсы и в Таиланд, и в Москву.

До этого российские авиакомпании «Аэрофлот» и AirBridgeCargo приняли решение не летать над Афганистаном. Отмечается, что такое решение связано с НОТАМ (извещение об аэронавигации — прим. «ВМ»), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана. Рейс Москва — Бангкок — Москва также проходит над воздушным пространством Афганистана.

Недавно сообщалось, что Таиланд принципиально разрешил приезжать привитым «Спутником V» в туристические районы. Детали и сроки появления разрешения еще разрабатываются ведомствами страны.