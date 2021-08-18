Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках транспорта из-за непогоды

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Движение общественного транспорта в столице может осуществляться с задержками из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в среду, 18 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

В ГУ МЧС предупредили о надвигающейся погодной угрозе. Из-за грозы в столице ведомство также распространило экстренное предупреждение.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающихся ветра и дождя.