Пожилая москвичка упала в колодец во время покоса травы на своем участке

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Студенцы Карта всех событий

Спасатели помогли пенсионерке, которая упала в колодец во время покоса травы на своем участке в Новой Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел днем 18 августа в деревне Студенцы (поселение Рязановское — прим. «ВМ»). Пожилая женщина провалилась в неогражденный колодец и не смогла выбраться. Дочь и внучка пенсионерки вызвали на место происшествия спасателей Московского авиационного центра (МАЦ).

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Глубина и ширина колодца позволили опустить к потерпевшей штурмовую лестницу. С помощью пожарного пояса и веревки мы помогли женщине выбраться на поверхность, — рассказал старший дежурной смены, спасатель Сергей Михайлов.

После того как женщина оказалась на поверхности, ее осмотрели врачи. Серьезных повреждений у нее не выявили — госпитализация не потребовалась, заключили в ведомстве.

С начала этого года спасатели МАЦ помогли 378 людям. Сотрудники центра зачастую работают в нелегких погодных условиях: им приходится летать сквозь ливни и смог, иногда в полной темноте.

За сутки сотрудникам МАЦ поступает не менее трех–четырех вызовов.