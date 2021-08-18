Пентагон подтвердил, что при эвакуации людей из Кабула были жертвы

Лагерь беженцев в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

По визуальным свидетельствам и информации ВВС США, при эвакуации из столицы Афганистана были жертвы. Их число пока неизвестно. Американские военные не вели прицельного огня по людям, осуществлялась только предупредительная стрельба, сообщил в среду, 18 августа, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Хотя бы по визуальным свидетельствам и заявлению ВВС понятно, что было по крайней мере несколько смертей в процессе (эвакуации людей - прим. «ВМ»). Но я не хотел бы опережать выводы ВВС в том, сколько всего было таких инцидентов, — передает его слова телеканал CNN.

При охране периметра военные США не вели прицельного огня, стреляли только предупредительно, утверждает Кирби.

— Насколько мы знаем, эти выстрелы были сделаны не в ответ на какие-то враждебные действия, а для обеспечения контроля над толпой, — отметил он.

По его словам, именно из-за стрельбы пострадавших пока не зафиксировано.

До этого стало известно, что около 30 человек погибли и пострадали из-за давки около аэропорта Кабула.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.