Медицинский центр «Аэрофлота» временно закрылся в терминале D в Шереметьеве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В терминале D аэропорта Шереметьево временно не работает медицинский центр компании «Аэрофлот». Причиной стало массовое увольнение сотрудников из-за условий труда. Об этом в среду, 18 августа, сообщил Telegram-канал «Аэрофлотовщина».

— В терминале D аэропорта Шереметьево закрылся медицинский центр «Аэрофлота». Это произошло из-за разового увольнения всех сотрудников, которые были не согласны с условиями труда, сообщил нам источник, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Перевозчик отмечает, что центр не работает временно и просит сотрудников проходить медосмотры в другом учреждении, расположенном в доме № 7 на Песчаной улице.

В сообщении канала говорится, что нагрузка на него и так слишком высока: источник утверждает, что врачи там принимают по 60–70 пациентов в день.

Недавно сообщалось, что терминал E в аэропорту Шереметьево не откроется в 2021 году. Первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин рассказал, что представители аэропорта ожидали более раннего открытия европейскими странами своих границ. Он обратил внимание, что в настоящее время наблюдается непростая ситуация с перелетами.