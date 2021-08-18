«Средненький»: олимпийская чемпионка Шишкина оценила игру Дзюбы

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Российская синхронистка Алла Шишкина сравнила свою партнершу по команде Светлану Ромашину и нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу.

— Что тут вообще выбирать? Ну, в смысле? Конечно, Ромашина! Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? — высказалась она.

По словам Шишкиной, ее партнерша является «великой спортсменкой», а Дзюба — «очень средненький в мировом масштабе» футболист. Это несравнимые величины, приводит слова синхронистки ФАН.

16 августа сообщалось, что Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 в Катаре. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у него только один полный матч.

Главный тренер сборной Валерий Карпин мотивировал свое решение тем, что Дзюба находится «не в лучшей спортивной форме». По его словам, капитана команды выберут в ходе тренировочного сбора.

Карпин возглавил команду 26 июля, его контракт будет действовать до 31 декабря с возможностью продления. Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022.