Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Средненький»: олимпийская чемпионка Шишкина оценила игру Дзюбы

Иван Юминов

Спорт
«Средненький»: олимпийская чемпионка Шишкина оценила игру Дзюбы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская синхронистка Алла Шишкина сравнила свою партнершу по команде Светлану Ромашину и нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу.

— Что тут вообще выбирать? Ну, в смысле? Конечно, Ромашина! Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? — высказалась она.

По словам Шишкиной, ее партнерша является «великой спортсменкой», а Дзюба — «очень средненький в мировом масштабе» футболист. Это несравнимые величины, приводит слова синхронистки ФАН.

16 августа сообщалось, что Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 в Катаре. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у него только один полный матч.

Главный тренер сборной Валерий Карпин мотивировал свое решение тем, что Дзюба находится «не в лучшей спортивной форме». По его словам, капитана команды выберут в ходе тренировочного сбора.

Карпин возглавил команду 26 июля, его контракт будет действовать до 31 декабря с возможностью продления. Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022.

Читайте также:
сборная РоссииАртем ДзюбаФутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте