Астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых ждут проблемы в сентябре

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Осень привнесет в жизнь людей множество изменений, причем не только радостных. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждут неприятности в сентябре.

Овны

В начале месяца представителям этого знака придется непросто. Справиться с трудностями помогут харизма и обаяние, а особое внимание необходимо обратить на финансовую сферу, где будут открыты возможности для успеха.

Львы

Этим людям придется в следующем месяце решать множество вопросов и проблем, связанных с бытом и домом. Трудности имеют все шансы стать отличным уроком для представителей знака, которые считают, что они не командные игроки.

Девы

Начало осени принесет Девам депрессию и хандру, убежать от которых можно, полностью уйдя в работу или бизнес. Данный метод позволит как можно быстрее расправиться с проблемами, оставшимися после лета.

Весы

Три жарких месяца оставили этих людей без значительной части энергии, поэтому осенью ее на всех не хватит. Весам в сентябре необходимо будет выбрать между друзьями и родственниками, а также правильно расставить приоритеты, отмечает Пятый канал.

16 августа астрологи рассказали, с представителями каких знаков зодиака следует быть более осторожными. Например, самыми свирепыми и упрямыми эксперты назвали Скорпионов.

Отменная память позволяет представителям этого знака не забыть оскорбления и малейшие ссоры. Скорпионы настолько злопамятны, что никогда не простят человека, если он однажды причинил хоть немного страданий. Однако случается, что представители знака делают вид, что простили человека, но на самом деле они ненавидят его и жаждут мести.

Кроме того, с виду тихие и робкие Рыбы в глубине души не смогут вновь полюбить тех, кто обидел их. Сперва представители этого знака копят претензии, а в удобный для них момент выливают этот поток злобы и даже мстят. При этом Рыбы отличаются прекрасной коммуникабельностью, поэтому их обидчика долгое время будут осуждать в общей компании.