Музей архитектуры организовал день открытых дверей в творческих мастерских

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 21 августа приглашает москвичей и гостей столицы в творческие мастерские на день открытых дверей. Посетителям расскажут о занятиях нового сезона.

Здесь можно поближе познакомиться с преподавателями и курсами, попробовать себя в макетировании, обработке белого камня или колке смальты, узнать больше об истории архитектуры и разрисовать асфальт яркими рисунками.

В программе мероприятия: мастер-классы по мозаике, истории архитектуры древности и современности; презентация студий для взрослых по белому камню, по мозаике, по архитектурной керамике; экскурсии по зданиям усадьбы Талызиных; игры на свежем воздухе.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

В Музее архитектуры открыта персональная выставка Федора Савинцева «Кратовские дачи». Поселок Кратово с советских времен был знаменит оригинальной архитектурой. Серию его фотографий с уникальным авторским подходом к съемке, где героями являются дома, а не их хозяева, посетители и увидят на выставке.