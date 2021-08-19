Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ в районе Нагатинский Затон

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

На платформе «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору названия для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в районе Нагатинский Затон. Москвичи решили назвать станцию «Нагатинский Затон».

За данный вариант проголосовали 46,89 процента пользователей. Еще 27,20 процента москвичей выбрали название «Корабельная», а 16,42 процента участников голосования — вариант «Речная».

Жители столицы также предлагали свои варианты названий: «Москворечная», «Судостроительная», «Речные ворота», «Тихая гавань». При этом 8,19 процента респондентов решили, что название должны выбирать специалисты.

Всего к голосованию присоединились 182 083 активных гражданина. Новую станцию БКЛ в данном районе откроют в 2022 году. Она будет находиться в составе участка «Нижегородская» — «Каширская», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

11 августа заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строители проложили более половины тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году будут запущены десять станций БКЛ на западных и юго-западных участках метро.

Строительство БКЛ началось в 2011 году. На линии расположится 31 станция, а ее общая протяженность составит 70 километров.