«Отвага и слабоумие»: астролог рассказала, каким будет 19 августа

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Астролог Ольга Осипова дала прогноз на 19 августа. Она отмечает, что именно этот день будет самым мощным во всем лунном месяце.

— Чтобы удержаться под этим энергетическим душем Шарко, следует крепко стоять на своем и держаться руками за поручни. Не следует сомневаться и выдавать в себе неопытного человека, чем бы вы сегодня ни решили заняться. Представьте, что по этому дню нужно пройти так уверенно, как будто бы от этого зависит, возьмут ли вас на паровоз, отъезжающий в счастливое будущее, или оставят на станции Дно. Начинайте сегодня лишь те дела, которые вы точно сможете довести до конца. Не расслабляйтесь, но и не доводите себя до выгорания, — пишет астролог в своем Instagram.

Специалист рекомендует в этот день не подвергать себя неоправданному риску, отстаивать свободу, а агрессию направлять на спортивную ходьбу или танцы. ⠀

— Оппозиция Солнца с Юпитером подбавит нам отваги и немножко слабоумия, — считает эксперт. — Старайтесь обещать только то, что вы сможете выполнить. Сбавляйте обороты там, где опасно, и не пытайтесь объяснить работнику «Моих документов», что законы придуманы по-дурацки.

19 августа нужно пить больше воды и внимательно относиться к верхним дыхательным путям. ⠀

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