Астрологи перечислили три самых пьющих знака зодиака

Кадр из фильма «Самогонщики»

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, имеющих особую предрасположенность к злоупотреблению спиртными напитками.

Так, известные своей амбициозностью и целеустремленностью Овны могут сделать отличную карьеру, если не будут поддаваться слабостям. Представители этого знака зодиака чересчур общительны и обожают друзей. Поэтому им нелегко отказаться от дружеских посиделок с алкоголем, что может привести к потере почвы под ногами.

Рыбы наделены нежностью и интуицией. Однако их слабой стороной является чрезмерное доверие и желание убежать от реальности. Этот знак зодиака отличается обидчивостью, также Рыбы склонны к самокопанию за рюмкой, что может незаметно войти в привычку.

Сдержанные и выносливые Скорпионы совершенно не умеют пить и теряют самоконтроль даже при совсем небольшой дозе горячительного. А если представитель этого знака выпьет лишнего, то он может попасть в такую переделку, последствия которой будут напоминать о себе еще долгое время, пишет Progorodsamara.

По мнению астрологов, знак зодиака пьющего влияет и на реакцию на абстинентный синдром. По их мнению, кто-то после лишнего бокала алкоголя на самом деле может перестать пить, а кто-то — только дает пустые обещания. Специалисты рассказали, как разные знаки зодиака справляются с похмельем.