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В Китае сообщили о «грозном сигнале» Западу от военно-морских сил России

Полина Долганова

Политика
В Китае сообщили о «грозном сигнале» Западу от военно-морских сил России
Фото: dpsu.gov.ua/ua

Россия активно развивает свои военно-морские силы и за счет этого подает «грозный сигнал» Западу. Такое мнение выразил один из авторов китайского информационного агентства «Синьхуа».

По мнению обозревателя, Россия в последнее время активно развивается сразу в нескольких направлениях военных сил. Так, сильными сторонами РФ, например, являются атомные подводные лодки «Белгород» и «Князь Олег».

Кроме того, по мнению автора, РФ участила учения вне зоны своих территориальных вод. Теперь Россия имитирует боевые действия в Средиземном море и Тихом океане.

Автор подытожил, что Россия дает отпор странам Запада на фоне того, что отношения между РФ и США ухудшились в последнее время, передает РИА Новости.

До этого военные аналитики одного из американских изданий рассказали, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США.

По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.

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