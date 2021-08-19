Обмотался скотчем: появились подробности о деле кассира, похитившего из банка 12 миллионов рублей

Фото: МВД России по Москве

Кассир, похитивший из столичного банка 12 миллионов рублей, приклеил пачки денег к своему телу скотчем. Эта манипуляция позволила ему выйти из здания банка незамеченным. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, злоумышленник взял с транспортной ленты два сейф-пакета, в которых лежали деньги. Положив их в тележку, он направился в уборную, где попытался прикрепить деньги к разным частям своего тела при помощи эластичного бинта. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Тогда похититель проделал тот же трюк с помощью скотча.

Скрыв приклеенные деньги под одеждой, он покинул помещение банка, не вызвав подозрений у службы безопасности. Позже в уборной сотрудники банка обнаружили пустые сейф-пакеты, эластичные бинты и остатки скотча.

Видео: МВД России по Москве

Спустя некоторое время полиция задержала недобросовестного кассира в одном из столичных аэропортов. Им оказался 26-летний москвич.

— По словам задержанного, часть денежных средств он потратил на личные нужды, а также на приобретение путевки за границу с целью скрыться от правоохранительных органов. Оставшуюся сумму перечислил на свои банковские счета, — заключил Васенин.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. 17 августа Суд арестовал кассира столичного банка. Мужчина находится под стражей.