Столичные школьники прошли оплачиваемые стажировки в 435 организациях Москвы

Фото: Пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

В 2021 году около одной тысячи московских школьников приняли участие в летних оплачиваемых стажировках от центра занятости «Моя карьера». Юный жители столицы могли пройти стажировку по одной из 154 профессий в 435 организациях.

Юные москвичи в течение 20 дней подбирали для себя различные профессии. Первый поток стажировок завершился 30 июля.

— За время существования проекта почти две тысячи юношей и девушек смогли оценить свой потенциал на практике и узнать, как решаются серьезные рабочие задачи в государственных и коммерческих организациях столицы — центрах госуслуг, управах районов города, молодежных центрах, библиотеках, инженерных службах и других учреждениях, — отметил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

В 119 отделах социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД) работали 223 школьника. Они помогали в организации столичных проектов, в том числе, при проекте «Московское долголетие».

За период работы юные москвичи организовали более 750 занятий. Кроме того, они привлекли в проект около 400 москвичей старшего возраста.

—Кроме того, ребята узнали, как работает город, чем занимаются москвичи старшего возраста и каковы их потребности. Надеемся, что после стажировки кто-то из подростков решит посвятить себя социальной работе и помощи людям, — пояснил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Столичные школьники также могли пройти стажировку в центрах госуслуг «Мои документы», павильонах «Здоровая Москва» и других городских учреждениях.

Прошедшим стажировки подросткам выплатят единовременную стипендию, размер которой составляет 20 589 рублей. Кроме того, на временной работе школьникам выдадут персональную характеристику, сообщает официальный сайт мэра Москвы

В среду, 18 августа, сообщали, что число выпускников-медалистов в московских школах выросло в 2,5 раза за восемь лет. Медали за «За особые успехи в обучении» получили около девяти тысяч московских выпускников в 2021 году.

При этом Москва поднялась на 25-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), улучшив свой предыдущий показатель на девять позиций.

Авторы исследования отметили хороший уровень жизни, высокую концентрацию в Москве университетов мирового уровня и отличные карьерные возможности для выпускников вузов. В рейтинг со 115 участниками в этом году попали пять российских городов.