Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог перечислила три типа людей, которых не стоит пускать в дом

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог перечислила три типа людей, которых не стоит пускать в дом
Фото: Pixabay

Астролог Анна Сергеева рассказала, по каким трем признакам можно безошибочно определить человека с негативной энергетикой, которого лучше не пускать в свой дом.

Прежде всего, по ее словам, не нужно задерживать в гостях человека, который негативно высказывается или высмеивает ваше жилище.

Сергеева посоветовала обратить внимание на человека, который, перешагнув порог вашего дома, начинает общаться с интонациями снисходительности и покровительства. Скорее всего, такие люди тут же принимаются рассматривать все уголки, после чего выносят свой вердикт.

— Смотри, какую плиту купила хорошую. Поди дорогая, ну да у тебя денег куры не клюют — красиво жить не запретишь, — приводит пример астролог.

Эксперт отметила, что недоброжелатели часто начинают вести себя в гостях как дома, даже если мало знакомы с хозяином. Они могут отправиться на экскурсию по жилищу или заглянуть в холодильник. При этом гость может даже не говорить ничего плохого и делать все с улыбкой, сопровождая свои действия шутками и рассказами про жизнь.

— После ухода этого человека у вас будет стойкое мерзкое чувство, как будто человек наследил и наплевал в каждом углу, — приводит слова Сергеевой Newinform.com.

Астролог порекомендовала после ухода таких гостей сделать уборку, зажечь свечку или лампаду и встречаться с подобными людьми лишь на нейтральной территории.

Читайте также:
домэнергетикаГороскопы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте