Астролог перечислила три типа людей, которых не стоит пускать в дом

Фото: Pixabay

Астролог Анна Сергеева рассказала, по каким трем признакам можно безошибочно определить человека с негативной энергетикой, которого лучше не пускать в свой дом.

Прежде всего, по ее словам, не нужно задерживать в гостях человека, который негативно высказывается или высмеивает ваше жилище.

Сергеева посоветовала обратить внимание на человека, который, перешагнув порог вашего дома, начинает общаться с интонациями снисходительности и покровительства. Скорее всего, такие люди тут же принимаются рассматривать все уголки, после чего выносят свой вердикт.

— Смотри, какую плиту купила хорошую. Поди дорогая, ну да у тебя денег куры не клюют — красиво жить не запретишь, — приводит пример астролог.

Эксперт отметила, что недоброжелатели часто начинают вести себя в гостях как дома, даже если мало знакомы с хозяином. Они могут отправиться на экскурсию по жилищу или заглянуть в холодильник. При этом гость может даже не говорить ничего плохого и делать все с улыбкой, сопровождая свои действия шутками и рассказами про жизнь.

— После ухода этого человека у вас будет стойкое мерзкое чувство, как будто человек наследил и наплевал в каждом углу, — приводит слова Сергеевой Newinform.com.

Астролог порекомендовала после ухода таких гостей сделать уборку, зажечь свечку или лампаду и встречаться с подобными людьми лишь на нейтральной территории.